Son Dakika Haberleri: Barselona'da İki Tren Çarpıştı: En Az 1 Ölü, 8 Yaralı

Barselona'da İki Tren Çarpıştı: En Az 1 Ölü, 8 Yaralı

1 saat önce

İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Barselona'da İki Tren Çarpıştı: En Az 1 Ölü, 8 Yaralı, System.String[]
İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Barselona'da iki banliyö treni yerel saatle 18.00 sıralarında Gastellgal'nin eski durağının bitiş noktasında çarpıştı. Kaza sonucu en az 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Acil Durum Hizmetleri ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle seferler iptal edildi. - BARSELONA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:14 Kaynak: İHA

Barcelona, İspanya, Barselona, Güncel
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