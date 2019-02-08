Barselona'da İki Tren Çarpıştı: En Az 1 Ölü, 8 Yaralı
1 saat önce
İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İspanya
'nın Barcelona
kentinde iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. Barselona
'da iki banliyö treni yerel saatle 18.00 sıralarında Gastellgal'nin eski durağının bitiş noktasında çarpıştı. Kaza sonucu en az 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Acil Durum Hizmetleri ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle seferler iptal edildi. - BARSELONA
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:14 Kaynak: İHA
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