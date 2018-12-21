Son Dakika Haberleri: Barselona'da İspanya Karşıtı Gösteriler

Barselona'da İspanya Karşıtı Gösteriler

10 saat önce

İspanya'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapmasına karşı çıkan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı gruplar protesto gösterisi düzenledi.

">
İspanya'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapmasına karşı çıkan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı gruplar protesto gösterisi düzenledi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:04 

Kabine, İspanya, Barselona, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ın Peşinde Olduğu Orkun Kökçü, İspanya Liginde Oynamak İstiyor Katalanlar Sokağa Döküldü, Barcelona Karıştı

Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi Yılanlara Karşı Korunma Taktiği Veren Taylandlı İtfaiyeci 5 Metrelik Pitonun Gazabına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:24:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barselona'da İspanya Karşıtı Gösteriler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]