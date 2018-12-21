Barselona'da İspanya Karşıtı Gösteriler
10 saat önce
İspanya'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu toplantısını Barselona'da yapmasına karşı çıkan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı gruplar protesto gösterisi düzenledi.
İspanya
'da merkezi hükümetin Bakanlar Kurulu
toplantısını Barselona
'da yapmasına karşı çıkan Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı gruplar protesto gösterisi düzenledi
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:04
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