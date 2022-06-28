Barselona'da Tatil Yapmak İsteyenlere Gezi Rehberi

Aynı zamanda İspanya'nın en büyük ikinci şehri olan Barselona ismini en çok 1992 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaptığı dönemden sonra duyurmuştur. Yılın her mevsiminde turistleri kendine çeken Barselona bir yanında antik çağların izlerini yansıtan tarihi yapıları bir yanında anı yaşatan restoranları, kafeleri ve caddeleriyle gezilecek yerler bakımından pek çok etkinlik imkanı sunmaktadır. Barselona Akdeniz ikliminin hissedildiği bir şehir olarak tatil için genellikle nisan ve kasım ayları arasında tercih edilmektedir.

Katalonya Ulusal Müzesi

Katalonya Ulusal Müzesi, Barselona'da Montjuic Ulusal Sarayı'nda yer almaktadır. Bu ilgi çekici müze Barselona gezi rehberi listesinin şüphesiz ilk durağıdır.12. yüzyıla tarihlendirilmiş fresklerin bulunduğu ve dünyanın en büyük Romanesk koleksiyonu olan eserlere ev sahipliği yapan müze 1929 yılında uluslararası sergiler için inşa edilmiştir. Müze ziyaretçilerine Romanesk sanatının en başarılı duvar resimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü Gaudi ve Casas gibi sanatçıların eserlerini de sunmaktadır.

Picasso Müzesi

Picasso Müzesi, Barselona'da geçmişte sanatçının yaşadığı Orta Çağ evinin restore edilmesiyle 1963 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Müze ilk kez Picasso'nun asistanı ve en yakın arkadaşı olan Jaume Sabartres'in hediye ettiği 574 parçadan oluşan eserlerin sergisiyle kapılarını açmıştır. Yıllar içerisinde ailesinde ve Barselona Modern Sanat Müzesi'nde bulunan resimlerin de bağışlanmasıyla büyüyen koleksiyon nedeniyle etrafındaki binalar da müzeye dahil edilmiştir. Picasso Müzesi'nde dünyaca tanınan değerli sanatçının daha çok ilk dönem eserlerine yer verilmektedir. Picasso'nun sanata adım attığı dönemlerin izlerini görmek isteyenler için müze Barselona'da hizmet vermektedir.

Caixaforum Barselona

Caixaforum, Barselona'da Montjuic tepesinde yer almaktadır. Şehrin en bilinen ve rağbet gören kültür merkezinde modern ve çağdaş sanat sergileri, konferanslar, konserler ve çeşitli eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir. Caixaforum kültür merkezi iki ana galeri ile farklı kategorilerde dört mekandan oluşmaktadır. Barselona'nın Art Nouveau mimarisinin başarılı örneklerini sunan kültür merkezi aynı zamanda genç ziyaretçileri için de multimedya ve etkileşimli öğrenme alanıyla hizmet vermektedir.

Katalunya Meydanı

Katalunya Meydanı, Barselona'da La Rambla, Rambla de Catalunya, Passeig de Gràcia, Ronda de Sant Pere, Portal de l'Angel gibi caddelerin kesiştiği bir yerdir. Meydanın 19. yüzyılın ortalarına kadar şehrin sınır duvarının dışında kaldığı bilinmektedir. Madrid Hükümeti'nin 1858 yılında duvarı yıkması ile bilinen ve popülerleşen bir yer haline gelmiştir. Katalunya Meydanı, ev sahipliği yaptığı heykelleri, çevresindeki kafe, restoran, bar ve mağazalarıyla turistlerin Barselona'da ilgi gösterdiği en işlek yerlerden biridir.

La Rambla Caddesi

La Rambla Caddesi, Barselona'da Kristof Kolomb Heykeli ile Katalunya Meydanı arasında 1.2 kilometrelik bir alan olarak şehrin en merkezi yerlerindendir. Günün her saati hareketli olan cadde heykellerin, sokak sanatçılarının ve dans şovlarının bulunduğu bir destinasyon olarak turistler tarafından ilgi görmektedir. Kafe, restoran ve hediyelik eşya dükkanlarına ev sahipliği yapan La Rambla Caddesi üzerinde aynı zamanda turistlerin en çok dikkatini çeken 19. yüzyıldan kalma Canaletes Çeşmesi'dir.

Poble Espanyol

Poble Espanyol, Barselona'da 1929 yılında inşa edilen küçük bir İspanyol köyü şeklinde dizayn edilmiş bir açık hava müzesidir. İspanya'nın çeşitli yerlerinin kültürel ve mimari yapılarının sergilenmesi amacıyla kısa bir süre için açılan müzenin tasarımı Josep Puig i Cadafalch'a aittir. Yoğun bir ilgi gördüğü için kalıcı olan Poble Espanyol beş farklı bölümde hem el işi ustalarının alanda gerçekleştirdiği sanatlarını hem de geleneksel lezzetleri sunmaktadır.