Barselona'da Tren Kazası: 1 Ölü, 92 Yaralı
43 dakika önce
İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı.
İspanya
'nın Barcelona
kentinde iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı. Kazada 100'e yakın yolcunun da hiçbir yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Katalonya bölgesinde iki yolcu treni akşam saat 18: 20 sıralarında çarpıştı. Kaza nedeniyle Barselona
'nın Rodalies hattındaki tren seferleri durduruldu. Yetkililer kazada 1 kişinin öldüğünü; 92 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:12 Kaynak: DHA
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