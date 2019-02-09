Son Dakika Haberleri: Barselona'da Tren Kazası: 1 Ölü, 92 Yaralı

Barselona'da Tren Kazası: 1 Ölü, 92 Yaralı

43 dakika önce

İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı.

Barselona'da Tren Kazası: 1 Ölü, 92 Yaralı, System.String[]
İspanya'nın Barcelona kentinde iki trenin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 92 kişi de yaralandı. Kazada 100'e yakın yolcunun da hiçbir yara almadan kurtulduğu belirtildi.

 

Katalonya bölgesinde iki yolcu treni akşam saat 18: 20 sıralarında çarpıştı. Kaza nedeniyle Barselona'nın Rodalies hattındaki tren seferleri durduruldu. Yetkililer kazada 1 kişinin öldüğünü; 92 kişinin de yaralandığını duyurdu. 

 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:12 Kaynak: DHA

Barcelona, İspanya, Barselona, Dünya
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