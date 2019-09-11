Son Dakika Haberleri: Barselona'da yüzbinler bağımsızlık gününde tutuklu siyasetçiler için toplandı
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Barselona'da yüzbinler bağımsızlık gününde tutuklu siyasetçiler için toplandı

1 saat önce

Etkinlik, Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için mücadele eden 12 siyasetçi hakkında Yüksek Mahkeme'nin vereceği son kararı öncesi güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.

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Etkinlik, Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için mücadele eden 12 siyasetçi hakkında Yüksek Mahkeme'nin vereceği son kararı öncesi güç gösterisi olarak değerlendiriliyor

Barselona'da yüzbinler bağımsızlık gününde tutuklu siyasetçiler için toplandı

İspanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:15 
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