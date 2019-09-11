Barselona'da yüzbinler bağımsızlık gününde tutuklu siyasetçiler için toplandı
1 saat önce
Etkinlik, Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için mücadele eden 12 siyasetçi hakkında Yüksek Mahkeme'nin vereceği son kararı öncesi güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.
Etkinlik, Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için mücadele eden 12 siyasetçi hakkında Yüksek Mahkeme'nin vereceği son kararı öncesi güç gösterisi olarak değerlendiriliyor
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:15
İspanya'da ayrılıkçı 12 Katalan siyasetçiyle ilgili son karar öncesi, dev bir gösteri düzenlendi Anaokulunda tecavüze uğrayan çocuğun davası, polisin tavrı nedeniyle Myanmar'ı ayağa kaldırdı Çin'in en zengini Jack Ma kurucusu olduğu Alibaba'dan rock konseriyle emekli oldu İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu