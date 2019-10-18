Son Dakika Haberleri: Barselona'daki şiddet olayları 'El Clasico'yu vurdu: Real Madrid maçı ertelendi
Son Dakika Dünya Barselona'daki şiddet olayları 'El Clasico'yu vurdu: Real Madrid maçı ertelendi

Barselona'daki şiddet olayları 'El Clasico'yu vurdu: Real Madrid maçı ertelendi

1 saat önce

İspanya'nın Barselona kentinde bağımsızlık yanlılarının protesto gösterileri El Clasico'yu da etkiledi. 26 Ekim'de oynanması beklenen Barcelona - Real Madrid maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Barselona'daki şiddet olayları 'El Clasico'yu vurdu: Real Madrid maçı ertelendi, System.String[]

İspanya'nın Barselona kentinde bağımsızlık yanlılarının protesto gösterileri El Clasico'yu da etkiledi. 26 Ekim'de oynanması beklenen Barcelona - Real Madrid maçı ileri bir tarihe ertelendi. İspanya futbol federasyonu erteleme kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını duyurdu.


Başkent ekibi Real Madrid La Liga'da 8 haftanın ardından 18 puanla lider konumda bulunurken, Katalan temsilcisi Barcelona 16 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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Real Madrid, El Clasico, Barselona, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:42 
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