Barselona'daki şiddet olayları 'El Clasico'yu vurdu: Real Madrid maçı ertelendi
1 saat önce
İspanya'nın Barselona kentinde bağımsızlık yanlılarının protesto gösterileri El Clasico'yu da etkiledi. 26 Ekim'de oynanması beklenen Barcelona - Real Madrid maçı ileri bir tarihe ertelendi.
İspanya'nın Barselona kentinde bağımsızlık yanlılarının protesto gösterileri El Clasico'yu da etkiledi. 26 Ekim'de oynanması beklenen Barcelona - Real Madrid maçı ileri bir tarihe ertelendi. İspanya futbol federasyonu erteleme kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını duyurdu.
Başkent ekibi Real Madrid La Liga'da 8 haftanın ardından 18 puanla lider konumda bulunurken, Katalan temsilcisi Barcelona 16 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:42
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