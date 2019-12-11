Barselona'daki yangın: Bölge sakinleri uzaklaştırılıyor (2) - EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barselona'daki yangın: Bölge sakinleri uzaklaştırılıyor (2) - EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ - Son Dakika

Barselona'daki yangın: Bölge sakinleri uzaklaştırılıyor (2) - EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ

6 saat önce

İspanya'nın Barselona şehrine bağlı Montornès del Vallès'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan kısa sürede büyüdü.

Barselona'daki yangın: Bölge sakinleri uzaklaştırılıyor (2) - EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ, System.String[]
İspanya'nın Barselona şehrine bağlı Montornès del Vallès'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan kısa sürede büyüdü. Yetkililer, fabrikanın 500 metre çevre alanında kalanları tahliye ediyor.

Metro istasyonuna yakın bir bölgede başlayan ve kara dumanların şehrin birçok bölgesinden görülebildiği yangına 25 itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Öte yandan bölgeye 5 acil yardım ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Yerel medya, fabrikanın solvent ve atık endüstrisinin geri dönüşümü üzerine faaliyette bulunduğu için sivil savunmanın, Katalonya Kimya Sektörü Dış Acil Durum Planı'nı (Plaseqcat) uygulamaya koyduğunu yazdı.

Daha önce de yangın nedeni ile yakın bölgedekilerin bölgeden uzaklaşmaları ve bölgedeki metro istasyonlarını kullanmamaları uyarısı yapılmıştı. Yangın nedeni ile yayılan dumanın insan sağlığı için risk oluşturduğu duyurulmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-Yükselen alevler

-Yükselen dumanlar

-Alevlere itfaiyenin müdahalesi

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER DGS'DE

SAATİ- 12: 06, TARİHİ -11.12.2019 - Haber Kodu : 191211091

SAATİ – 12: 13, TARİHİ- 1.12.2019 - Haber Kodu : 191211098


Barselona, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alman Seyahat Acenteleri Birliği'nden Türkiye itirafı: Eski gücüne geri döndü
Aynı gün iki kez yanan evden aile dramı çıktı Kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, 35 bin TL karşılığında arkadaşına dövdürdü Yem fabrikasında patlama 3 işçi yaralı

Son Dakika Haberleri
18:50 Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (2) - Son Dakika
18:50 Kahveden kaçmayan işletmeci ve çaycı, deprem anını anlattı - Son Dakika
18:50 Mobilya atölyesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
18:50 İstanbul'da yağış trafiği olumsuz etkiledi - Son Dakika
18:50 Spor hamdi aydemir sesimizi tüm dünyaya duyuracağız - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:51:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barselona'daki yangın: Bölge sakinleri uzaklaştırılıyor (2) - EK GÖRÜNTÜ VE BİLGİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]