BARSELONA - Katalan Ulusal Sanat Müzesi - Son Dakika

Katalan Ulusal Sanat Müzesi'nden detaylar

Ziyaretçilerin müzedeki eserleri incelemesi

Müzenin terasından şehir manzarası BARSELONA - İspanya'nın Barselona kentindeki meşhur Montjuic Tepesi üzerinde inşa edilen Milli Saray, 1934 yılından beri Katalan Ulusal Sanat Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor. Katalanca "Museo Nacional d'Art de Catalunya" olarak bilinen müzede, Romanesk freskler önemli yere sahipken Gotik, Barok ve Rönesans dönemlerine ait geniş sanat koleksiyonları da dikkat çekmektedir.