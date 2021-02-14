İspanya'nın doğusunda, ayrılıkçı girişimlerle gündeme gelen Katalonya özerk yönetiminde 5,6 milyon seçmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin altında yerel parlamento seçimleri için sandık başında. Yeni vaka ve can kayıplarının düşük düzeylerde seyrettiği Galisya ve Bask özerk yönetimlerinde 12 Temmuz 2020'de yapılan yerel parlamento seçimlerinde görülmeyen sorunlar, yeni vakaların yüksek rakamlarda devam ettiği Katalonya'da yaşanıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › BARSELONA - Katalonya'da vatandaşlar yerel parlamento seçimleri için sandık başında - Son Dakika