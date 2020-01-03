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Barselona'ya havayı kirleten araç giremeyecek
6 saat önce
İspanya'nın en kalabalık ve en turistik şehri olan Barselona Güney Avrupa'nın en büyük düşük emisyon bölgesi ilan edildi. 1 Ocak itibarı ile başlayan uygulama ile havayı kirleten araçların şehre ve şehrin civarındaki pek çok yerleşim bölgesine girmesi yasaklandı.
İspanya'nın en kalabalık ve en turistik şehri olan Barselona Güney Avrupa'nın en büyük düşük emisyon bölgesi ilan edildi.
1 Ocak itibarı ile başlayan uygulama ile havayı kirleten araçların şehre ve şehrin civarındaki pek çok yerleşim bölgesine girmesi yasaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:39
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