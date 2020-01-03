Barselona'ya havayı kirleten araç giremeyecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Barselona'ya havayı kirleten araç giremeyecek - Son Dakika Dünya

Barselona'ya havayı kirleten araç giremeyecek

6 saat önce

İspanya'nın en kalabalık ve en turistik şehri olan Barselona Güney Avrupa'nın en büyük düşük emisyon bölgesi ilan edildi. 1 Ocak itibarı ile başlayan uygulama ile havayı kirleten araçların şehre ve şehrin civarındaki pek çok yerleşim bölgesine girmesi yasaklandı.

Barselona'ya havayı kirleten araç giremeyecek, System.String[]

İspanya'nın en kalabalık ve en turistik şehri olan Barselona Güney Avrupa'nın en büyük düşük emisyon bölgesi ilan edildi.


1 Ocak itibarı ile başlayan uygulama ile havayı kirleten araçların şehre ve şehrin civarındaki pek çok yerleşim bölgesine girmesi yasaklandı.

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Barselona, İspanya, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:39 
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