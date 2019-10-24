Son Dakika Haberleri: Bart Skils İstanbul'da!
Son Dakika Magazin Bart Skils İstanbul'da!

Bart Skils İstanbul'da!

33 dakika önce

Skils'e eşlik edecek lokal isimler ise Procombo ve Dirgen olacak.

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Skils'e eşlik edecek lokal isimler ise Procombo ve Dirgen olacak. Resmi tatilden bir önceki gün, 28 Ekim Pazartesi gecesi RX Istanbul kabininde dinleyeceğimiz Bart Skils sevenleriyle buluşacak.

İstanbul, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:29 
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