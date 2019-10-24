Bart Skils İstanbul'da!
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Skils'e eşlik edecek lokal isimler ise Procombo ve Dirgen olacak.
Skils'e eşlik edecek lokal isimler ise Procombo ve Dirgen olacak. Resmi tatilden bir önceki gün, 28 Ekim Pazartesi gecesi RX Istanbul kabininde dinleyeceğimiz Bart Skils sevenleriyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:29
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