Son Dakika Haberleri: Bartholomeos Avanos'da ayin yönetti
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Bartholomeos Avanos'da ayin yönetti

11 dakika önce

FENER Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Panaiya Kilisesi'nde pazar ayini yönetti.

Bartholomeos Avanos'da ayin yönetti, System.String[]
FENER Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Panaiya Kilisesi'nde pazar ayini yönetti.
İlçede bulunan Panaiya Kilisesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ayine  Yunanistan ve İstanbul'dan çok sayıda Ortodoks katıldı. Bartholomeos'un yönetiminde gerçekleştirilen ayinde İncil'den ayetler ve ilahiler okundu. Bartholomeos, yaklaşık 2 saat süren ayinde Rumca dua eden ve konuşma yapan Bartholomeos, Kapadokya'ya dostluk, barış, birlik ve beraberlik mesajları getirdiğini söyledi. Bartholomeos, "İstanbul, Girit, Kavala, Ankara ve Atina'dan din adamları ve siviller olarak hepimiz kardeş, dost olarak burada bulunuyoruz" dedi.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:45 Kaynak: DHA
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