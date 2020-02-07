Bartholomeos ayin için Çeşme'ye geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartholomeos ayin için Çeşme'ye geliyor - Son Dakika

Bartholomeos ayin için Çeşme'ye geliyor

6 saat önce

Ortodoks cemaatinin dini lideri Patrik Bartholomeos, Çeşme Çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde, pazar günü düzenlenecek olan Aya Haralambos isim günü ayinini yönetmek için Çeşme'ye gelecek.

Bartholomeos ayin için Çeşme'ye geliyor, System.String[]

Ortodoks cemaatinin dini lideri Patrik Bartholomeos, Çeşme Çarşısındaki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde, pazar günü düzenlenecek olan Aya Haralambos isim günü ayinini yönetmek için Çeşme'ye gelecek.


Çeşme'deki tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde özel izinle düzenlenecek olan ve Patrik Bartholomeos'un yöneteceği ayine, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papouilia, İzmir Rum Ortodoks cemaati ile Sakız ve Midilli Adalarından gelecek olan Yunanlıların katılması bekleniyor. Yunan Ortodoks cemaati azizlerinden Aya Haralambos, Çeşme'de adını taşıyan ve Çeşme Belediyesi tarafından restore edilerek kültür merkezi olarak faaliyet gösteren tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde isim günü nedeniyle düzenlenen özel ayinle anılacak. 2016 yılında, 94 yıl sonra özel izinle gerçekleşen ilk ayini de Patrik Bartholomeos yönetmişti. 9 Şubat Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşecek ayin nedeniyle Çeşme Çarşısında geniş güvenlik önlemlerinin alınması beklenirken, Sakız, Midilli Adaları ile İzmir'den gelecek çok sayıdaki Yunanlı turist ve Ortodoks cemaatinin, kış ortasında Çeşme'de hareketlilik sağlaması da bekleniyor. Ortodoks cemaatinin dini lideri Bartholomeos'un ayinin ardından Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ı da makamında ziyaret edeceği öğrenildi. - İZMİR

Patrik Bartholomeos, Bartholomeos, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis üyesinden 'çocuklarım aç' diyerek kendini yakan Adem Yarıcı için tepki çeken yorum
Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı 2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı Ceza yazılan sürücü, küfür ve hakaretler yağdırıp jandarmayı tehdit etti

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:48:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartholomeos ayin için Çeşme'ye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]