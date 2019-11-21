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BARTHOLOMEOS'UN EVİNDE HIRSIZ GİRİŞİMİ

6 saat önce

FENER Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişinin girdiği öğrenildi.

BARTHOLOMEOS'UN EVİNDE HIRSIZ GİRİŞİMİ, System.String[]

İstanbul DHA - FENER Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişinin girdiği öğrenildi. Hırsızlık amacıyla eve girdiği belirtilen kişilerin bir şey alamadan ayrıldığı kaydedildi.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunan vatandaşları ile toplantı yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişi girdi. Olay sırasında evde hizmetçinin bulunduğu öğrenilirken şüpheliler evden bir şey alamadan ayrıldı. Evin güvenlik kameralarını inceleme altına alan polisin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Evden görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:25 Kaynak: DHA
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