Son Dakika Haberleri: Bartholomeos'un evinde hırsız girişimi
Son Dakika Güncel Bartholomeos'un evinde hırsız girişimi - Son Dakika

Bartholomeos'un evinde hırsız girişimi

6 saat önce

FENER Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişinin girdiği öğrenildi.

Bartholomeos'un evinde hırsız girişimi, System.String[]

İstanbul DHA - FENER Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişinin girdiği öğrenildi. Hırsızlık amacıyla eve girdiği belirtilen kişilerin bir şey alamadan ayrıldığı kaydedildi.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunan vatandaşları ile toplantı yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişi girdi. Olay sırasında evde hizmetçinin bulunduğu öğrenilirken şüpheliler evden bir şey alamadan ayrıldı. Evin güvenlik kameralarını inceleme altına alan polisin soruşturması sürüyor.


Bartholomeos, İstanbul, Sarıyer, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un tüm büyük ihalelerini canlı yayınlayacağız
İstanbul'un riskli ve sağlam zeminlerinin detaylı haritası çıkarıldı: En riskli ilçe Silivri Spacex roketi starship, test sırasında patladı Amatör lig maçındaki kavga seyirci kamerasına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:54:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartholomeos'un evinde hırsız girişimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]