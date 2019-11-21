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Bartholomeos'un evinde hırsızlık girişimi (Tekrar)
6 saat önce
FENER Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişinin girdiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:05 Kaynak: DHA
İstanbul DHA - FENER Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişinin girdiği öğrenildi. Hırsızlık amacıyla eve girdiği belirtilen kişilerin bir şey alamadan ayrıldığı kaydedildi.
Olay geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunan vatandaşları ile toplantı yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine maskeli 3 kişi girdi. Olay sırasında evde hizmetçinin bulunduğu öğrenilirken şüpheliler evden bir şey alamadan ayrıldı. Evin güvenlik kameralarını inceleme altına alan polisin soruşturması sürüyor.
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