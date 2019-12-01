Son Dakika Haberleri: BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHATarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler önce savcılığa çıkarıldı. Savcılık 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme savcılığın talebini yerinde bularak 5 şüphelinin "hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelilerin adliyeye sevki


Bartholomeos, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:44 Kaynak: DHA
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Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan 5 kişi tutuklandı
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