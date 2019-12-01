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Son Dakika Güncel Bartholomeos'un evine giren hırsızlar adliyeye getirildi - Son Dakika

Bartholomeos'un evine giren hırsızlar adliyeye getirildi

6 saat önce

TARABYA'da Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

Bartholomeos'un evine giren hırsızlar adliyeye getirildi, System.String[]
TARABYA'da Tarabya'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiler. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinde 16 Kasım tarihinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsü sonrasında güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin olay yerine geldiği aracın plakası tespit edilmişti. Polis ekipleri teknik takibe aldığı şüphelilerin izini Kartal, Orhantepe Mahallesi'nde bulmuş, operasyonda biri yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden bacağından vurularak yaralanan Serhat K., yaya olarak kaçmaya çalışan Hüseyin U.Ç.  Volkan Ç., Fırat D. ve Mustafa K. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerle birlikte 2 tabancanın yanı sıra evlerinde çalıntı olduğu değerlendirilen tespih koleksiyonu, ziynet eşyaları ve bir miktar para bulunmuştu.


- İstanbul
Bartholomeos, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:07 Kaynak: DHA
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