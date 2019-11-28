Son Dakika Haberleri: BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN HIRSIZLAR SON İŞLERİNDE BÖYLE YAKALANDI
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BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN HIRSIZLAR SON İŞLERİNDE BÖYLE YAKALANDI

6 saat önce

FENER Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN HIRSIZLAR SON İŞLERİNDE BÖYLE YAKALANDI, System.String[]
FENER Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Dragos'taki villaya girmeye çalışmaları ve yakalanmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

SON İŞLERİNDE YAKALANDILAR

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sarıyer'deki evine geçtiğimiz ay giren hırsızları yakalamak için Asayiş Şube Hırsızlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 haftadır polis tarafından teknik takibe alınan hırsızlar dün akşam saatlerinde Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan lüks villaların bulunduğu yerde tespit edildiler. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Maskeli 4 hırsız, polislerin geldiğini fark edince otomobillerine binerek kaçmaya çalıştılar ve bu sırada önlerini kesen polis otolarına çarparak kaza yaptılar. Kaza sonrası yaya olarak kaçmaya çalışan 4 hırsız araçtan inerek koşmaya başladı. Polisin dur ihtarına uymayan hırsızlarla polis arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda bir hırsız ayağından yaralandı. İki hırsız ise polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Bir diğer hırsız ise olay yerinden yaya olarak kaçmaya başladı. Hırsız, polis ile yaşanan kovalamaca sonucunda 500 metre ileride yakalandı. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından polis, 4 hırsızı Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Polis tarafından vurulan hırsız olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfü Kırdar Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilere ait iki silah ele geçirilirken polis ekipleri şüphelilerin kullandığı lüks araçta uzun süre incelemelerde bulundu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan hırsızların son işlerinde Dragos'taki villaya girme anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızların villaya girmeleri, kaçışları ve yakalanma anları yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamerası görüntüleri


Bartholomeos, Kartal, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:53 Kaynak: DHA
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