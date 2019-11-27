Son Dakika Haberleri: BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (1)
Son Dakika Güncel BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (1) - Son Dakika

BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (1)

6 saat önce

*Polisle çatışmaya giren şüphelilerden biri yaralandı.

BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (1), System.String[]

*Polisle çatışmaya giren şüphelilerden biri yaralandı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali ABLAY/

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:57 Kaynak: DHA
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