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Bartholomeos'un evine giren şüpheliler Kartal'da suçüstü yakalandı (1)
6 saat önce
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali ABLAY/ FENER Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:58 Kaynak: DHA
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali ABLAY/ FENER Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 adet silah ele geçirildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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