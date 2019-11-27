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Bartholomeos'un evine giren şüpheliler kartal'da suçüstü yakalandı
6 saat önce
BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (2)
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:35 Kaynak: DHA
BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (2)
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