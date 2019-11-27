Son Dakika Haberleri: Bartholomeos'un evine giren şüpheliler kartal'da suçüstü yakalandı
Son Dakika Güncel Bartholomeos'un evine giren şüpheliler kartal'da suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bartholomeos'un evine giren şüpheliler kartal'da suçüstü yakalandı

6 saat önce

BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (3) (Şüphelilerin gözaltına alınmaları)

BARTHOLOMEOS'UN EVİNE GİREN ŞÜPHELİLER KARTAL'DA SUÇÜSTÜ YAKALANDI (3) (Şüphelilerin gözaltına alınmaları)

Bartholomeos'un evine giren şüpheliler kartal'da suçüstü yakalandı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:39 Kaynak: DHA
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