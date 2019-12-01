Son Dakika Haberleri: Bartholomeos'un evine girmekten yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Bartholomeos'un evine girmekten yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

Bartholomeos'un evine girmekten yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi

6 saat önce

TARABYA'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bartholomeos'un evine girmekten yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi, System.String[]
TARABYA'da  Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.


- İstanbul
Bartholomeos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan 5 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partililere uyarı: Aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere fırsat vermememiz gerekiyor 14 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı, savunması pes dedirtti: Torunum gibi sevdim Van Gölü'nde sular çekilince kafatası ve kemikler ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 23:23:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartholomeos'un evine girmekten yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]