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Bartholomeos'un evine girmekten yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi
6 saat önce
TARABYA'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:39 Kaynak: DHA
TARABYA'da Fener Rum Patriği Bartholomeos
'un evine girerek hırsızlığa teşebbüs ettikleri ve lüks evlerde de soygun yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
- İstanbul
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