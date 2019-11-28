Fener Rum Patriği Bartholomoes'un evine giren hırsızlar yakalandı. Gözaltına alınan hırsızların "Girdiğimiz evin patriğe ait olduğunu bilmiyorduk, ışığı kapalı görünce girdik" dedikleri öğrenildi.

16 Kasım tarihinde Fener Rum Patriği Bartholomoes'un Sarıyer'deki evine hırsız girmiş, evdeki hizmetçinin durumu site güvenliğine bildirmesiyle polise yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Bartholomoes'un beyanına göre evden herhangi bir şey çalınmadığı öğrenilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Fener Rum Patriği Bartholomoes'un evine giren şahısları yakalamak için çalışma başlatmış, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonrası şüphelilerin kimlikleri tespit edilmişti. Şahısların olayda kullandıkları araçların çalıntı olduğu, dikkat çekmemek için lüks araçları tercih ettikleri belirlenmişti. Kartal, Maltepe, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz'da da benzer ihbarlar alan ekipler, bu ilçelerdeki lüks konutların bulunduğu yerlerde saat 18.30 ile 22.00 saatleri arasında uygulama başlatmıştı. Dün akşam saatlerinde şahısların eşkale uygun bir araçla Maltepe Dragos'ta oldukları tespit edilince ekipler takibe aldı. Şahıslardan birkaçının bir süre sonra yüzlerinde maskeyle bir evden çıktıklarını gören polis, 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler ve polis arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca esnasında şüpheliler kullandıkları lüks otomobille polislerin içerisinde bulunduğu araçlara çarparak kaçmaya çalıştı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki 3 polis hafif şekilde yaralandı. Kovalamaca sürerken şüphelilerden birinin silah kullanmaya teşebbüs etmesi üzerine polis, önce havaya daha sonra şüphelilerin kullandığı aracın lastiğine ateş etti. Polisin açtığı ateşle şüphelilerden biri bacağından yaralanırken, araç durdurularak şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 adet silah, ziynet eşyaları ve piyasa değeri yüksek çok sayıda tespih ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan Hüseyin U.Ç.'nin 28'i hırsızlık olmak üzere 42 suç kaydı, 4 dosyadan aranması ve hakkında 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, Volkan Ç.'nin 13'ü hırsızlık toplam 34 suç kaydı, Mustafa K.'nin 16'sı hırsızlık toplam 23 suç kaydı, Fırat D.'nin 25'i hırsızlık 34 suç kaydıyla hakkında kesinleşmiş 3 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Polis ile yaşadıkları kovalamaca esnasında yaralanan şüpheli Serhat K.'nın ise 7'si hırsızlık toplam 14 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin Bartholomoes'un evine girmeden önce ve sonrasında birçok eve girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin girdikleri evlerden bazılarının ünlü iş adamları ve ünlülere ait olduğu öğrenildi.

GİRDİKLERİ EVİN BARTHOLOMOES'A AİT OLDUĞUNU BİLMİYORLARMIŞ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularında, girdikleri evin Bartholomoes'a ait olduğunu bilmediklerini, ışığını kapalı gördükleri için o evi seçtiklerini, hizmetçinin kendilerini fark etmesi üzerine evden bir şey almadan ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin Bartholomoes'un evine beyaz renkli lüks bir araçla geldikleri, bir süre sonra aynı araçla olay yerinden ayrıldıkları görüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan bir başka görüntüde ise şüphelilerin yakalandıkları gün polisten kaçmaya çalışırken yaptıkları kaza görüldü. Kazanın ardından polis kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelilerin kullandığı aracın kaza sonrası geldiği hal görüldü.

(İHA)