Son Dakika Haberleri: Bartın 10 Gün Önce Lösemi Teşhisi Konulan Melih Toprağa Verildi

Bartın 10 Gün Önce Lösemi Teşhisi Konulan Melih Toprağa Verildi

1 saat önce

Bartın'da, diş etlerindeki kanama nedeniyle 10 gün önce hastaneye giden 21 yaşındaki Melih Uğur'un lösemi olduğu belirlenirken, dün akşam hayatını kaybetti.

Bartın 10 Gün Önce Lösemi Teşhisi Konulan Melih Toprağa Verildi, System.String[]
Bartın'da, diş etlerindeki kanama nedeniyle 10 gün önce hastaneye giden 21 yaşındaki Melih Uğur'un lösemi olduğu belirlenirken, dün akşam hayatını kaybetti. Melih Uğur yaşamını yitirirken, baba Celal Uğur gözyaşlarına boğuldu.

Bartın İl Özel İdaresinde çalışan Celal Uğur'un, Kastamonu Üniversitesi inşaat teknikerliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Melih Uğur sınavlar sonrasında 10 gün önce memleketi Bartın'a geldi. Evde diş etlerindeki kanama nedeniyle hastaneye giden Melih Uğur'un lösemi olduğu anlaşıldı. 10 gündür Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde tedavi gören Melih Uğur, dün akşam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün, Bartın Terkehatipler Merkez Cami'ndeki cenaze namazı öncesinde baba Celal Uğur, küçük oğlu Çağatay taziyeleri kabul ederek, gözyaşlarına boğuldu. Melih Uğur'un tabutunun üzerine Fenerbahçe forması ile giydiği ceketi konuldu. Baba Uğur, Her şey 10 günde belli oldu. Löseminin son evresiymiş. Oğlumu kurtaramadık. dedi. Cenaze namazına Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Ak Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Melih'in sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sırasında Celal Uğur yanında saf tutan küçük oğlu Çağatay'a, Artık ağabeyin yok ağabeyinin yerini sen tutacaksın. diye telkinde bulundu. Kılınan namazın ardından Melih Uğur gözyaşları arasında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:58 Kaynak: DHA

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