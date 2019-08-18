Son Dakika Haberleri: Bartın - 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü 4 ölü
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Bartın - 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü 4 ölü

1 saat önce

Bartın'da Kışla Sel Kapanına devrilen otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Bartın'da Kışla Sel Kapanına devrilen otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobil 6 metre derinlikte bulunurken, baba Hüseyin Özgüç otomobilin içinde, İlyas Özgüç, İsmail Özgüç ve Muhammet Karakaş'ın cesetleri ise otomobilin 10 metre yakınında bulundu. Cenazelerin çıkarılışı sırasında bölgede bekleyen aileleri sinir krizleri geçirdi.
Otomobili çıkarma çalışmasının hava aydınlandıktan sonra yapılması kararlaştırıldı. Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.
Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:30 Kaynak: DHA
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