Bartın - 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü 4 ölü
1 saat önce
Bartın'da Kışla Sel Kapanına devrilen otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Bartın Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:30 Kaynak: DHA
'da Kışla Sel Kapanına devrilen otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobil 6 metre derinlikte bulunurken, baba Hüseyin Özgüç otomobilin içinde, İlyas Özgüç, İsmail Özgüç ve Muhammet Karakaş'ın cesetleri ise otomobilin 10 metre yakınında bulundu. Cenazelerin çıkarılışı sırasında bölgede bekleyen aileleri sinir krizleri geçirdi.
Otomobili çıkarma çalışmasının hava aydınlandıktan sonra yapılması kararlaştırıldı. Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Jandarma
Komutanı Albay Yavuz Selim
Kapancı olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.
Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü İBB'den İmaoğlu açıklaması: Yıllık izinde, sabah gelip su baskını olan yerlerde inceleme yapacak 17 Ağustos'un üstünden 20 yıl geçti ama afet toplanma alanları hala yeterli değil