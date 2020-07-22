BARTIN 58 YILDIR TERZİLİK YAPIYOR, 10 YILDIR ÇIRAK BULAMADI - Son Dakika

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde 58 yıldır terzilik yapan Haydar Yavuzdemir (70), 10 yıldır çırak bulamadığını, ancak her ne pahasına olursa olsun mesleğini çok severek yaptığını,ömrünün sonuna kadar mesleğini sürdüreceğini söyledi.

Kurucaşile ilçesinde terzilik yapan Haydar Yavuzdemir, 12 yaşında amcasının yanında çırak olarak işe başladı. 16 yıllık meslek birikiminin ardından Haydar Yavuzdemir, 42 yıl önce evinin altındaki dükkanda mesleğini yapmaya devam etti. 10 metrekarelik dükkanında çalışan Haydar Yavuzdemir, elbise diktirecek vatandaşların ölçülerini titizlikle alıp, 1-2 hafta içerisinde tamamlayıp teslim ediyor. 10 yıldır çırak bulamadığı için yalnız çalışan Yavuzdemir, kendi başına gelen siparişlere cevap vermeye çalışıyor.

1962 yılında terzi amcasının yanında çırak olarak işe başladığını belirten Yavuzdemir, 'Amcamın yanında yetiştikten sonra 42 yıl önce Kurucaşile ilçesinde evimin altında mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. O günden bugüne terzilik yapıyorum. Ama şu anda çırak bulmakta zorlanıyorum. Bundan 20-25 yıl önce yetiştirdiğim kalfalar Almanya'da modanın kalbi Paris'te mesleklerini sürdürüyor.ö dedi.

Mesleğini çok sevdiğini ifade eden Yavuzdemir, 'Her ne pahasına olursa olsun, ben mesleğimi çok seviyorum ve Allah ömür verdiği sürece bunu sürdüreceğim. 58 yıldır terzilik yapıyorum, şu anda İstanbul, Zonguldak ve birçok il ile yurt dışından elbise siparişi alarak, dikiyorum. Mesleğimi çok sevdiğim için elbise üzerindeki bütün her şeyi el işi olarak yapıyoruz. Teknolojik makineleri kullanmıyoruz, biz zanaatkarız. Bizim diktiğimiz elbiseler pahalı olur, ama giyen bir ömür boyu giyer.ö diye konuştu.