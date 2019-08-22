Son Dakika Haberleri: BARTIN 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

BARTIN 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

16 dakika önce

8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandıBartın'da, 8 yaşındaki kız çocuğuna, binanın arkasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen E.O. (35), gözaltına alındı.

8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

Bartın'da, 8 yaşındaki kız çocuğuna, binanın arkasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen E.O. (35), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Karaköy Mahallesi'ndeki Türbeyanı Sokak'ta meydana geldi. E.O., iddiaya göre, 8 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp, binanın arkasına götürerek, cinsel tacizde bulundu. Bu sırada çığlık atan kız, E.O.'nun yanından kaçarak, koşmaya başladı. Çevredekiler ise cep telefonu kamerasıyla E.O.'nun fotoğraflarını çekip, polise haber verdi. E.O.'nun fotoğrafları yakalanması için sosyal medyadan da paylaşıldı. Polis ekipleri, başlattıkları çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Bu sayede yeri tespit edilen E.O., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.O.'nun, farklı illerde çocukları kaçırma, çocuklara cinsel istismar ve hayvan hırsızlığı suçlarından sabıkalı olduğu belirtildi.

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız arkadaşını, insanların gözü önünde bayılana kadar demir çubukla darp etti
Adana'da bir kişi, mobilet üzerindeki adam ile kahvehanedeki 2 kişiyi öldürdü 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:31:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BARTIN 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]