Bartın'a 300 sosyal konut yapılacak - Son Dakika

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, TOKİ 100 bin yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Bartın'a 300 sosyal konut yapılacağını bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Her yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında Bartın merkez 150, Abdipaşa beldesi 150 olmak üzere 300 yeni sosyal konut daha yapılacağını belirtti.

Taleplerin 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihlerinde toplanacağını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlar için başvurular Ziraat Bankası şubelerine ya da e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bartın Merkez Dallıca Mahallesi'nde projelendirilen ve 5 Ağustos tarihinde kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlenen 424 konutun inşaat çalışmaları da yakında başlayacak. Bartın'a yapılacak olan konutlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yetkililere teşekkür ediyorum."

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