Bartın'a gelen araçlar durduruldu, sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü - Son Dakika

BARTIN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında Karabük ve Zonguldak yolunda yapılan uygulamalarda, sürücülerin ve yolcuların ateşi ölçülerek, bilgilendirmeler yapıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan karar gereğince, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük yolu üzerinde uygulama yapıldı. UMKE ekipleri özel kıyafetlerini giyerek, trafik ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerinin ve araçlarda bulunanların ateşlerini kontrol etti. Ekipler ayrıca araçlarda bulunanların yurt dışı hikayeleri olup olmadığını, yakınlarından birinin yurt dışı öyküsünün olup olmadığını sordu.

UMKE sorumlusu Yalçın Yurdusev, "İl dışından gelen araçlar durdurulmakta, vatandaşlarımızın ateş ölçümü yapılarak öksürük, nefes darlığı şikayeti olup olmadığını ve son 14 gün içerisinde kendisinin ve yakınlarının yurt dışı öyküsü sorgulanmaktadır. Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti yaşayan kişilere rastlandığında bakanlığımızın belirlediği politikalar dahilinde gerekli koruyucu önlemler alınarak kişinin ambulansla hastaneye nakli sağlanacak" dedi.

Uygulamada koronavirüs şüphesi olan kimseye rastlanılmadı.