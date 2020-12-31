Koronavirüs kısıtlamalarından önce Bartın'da günlük 250-300 vaka görülürken, alınan tedbirlerden sonra kentte, günlük vaka sayısı ortalama 20 kişiye kadar düştü.
Vakalardaki düşüşün ardından Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Sinan Güner'in başkanlığında olağanüstü toplanarak il dışından araçla gelen herkese, PCR testi yapma kararı aldı. Buna göre testleri pozitif çıkanlarla birlikte bu kişilerin temaslıları karantina yurtlarına gönderilecek.
Bugün sabah saatlerinde Bartın ile Zonguldak, Bartın ile Karabük arasındaki yollarda oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri ile Sağlık Müdürlüğü personeli, il dışından gelen herkesin PCR testini yapıp iletişim numarasını aldıktan sonra şehre girmelerine izin verdi. Gün içerisinde belli olacak test sonuçlarına göre pozitif çıkanlar, yurda alınacak. Kararın ikinci bir emre kadar devam edeceği bildirildi.
Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan 'ihtiyaç duyulması halinde' PCR testi yapılması gerekli görülen, şehirde belirli risk grubunda yer alan meslek çalışanları ile kente gelen bazı kişiler arasından tarama amaçlı test yapılacağı belirtilen açıklamanın yanlış yorumlandığını vurgulayan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kente girecek herkese koronavirüs testi yapılması zorunluluğu getirildiği haberlerinin doğru olmadığını belirtmişti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bartın'dan dikkat çeken uygulama! Şehir dışından gelenlere korona testi yapılacak - Son Dakika