Bartın'a giren araçlar durduruldu, araçlarda bulunanların ateşi ölçüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın'a giren araçlar durduruldu, araçlarda bulunanların ateşi ölçüldü - Son Dakika

Bartın'a giren araçlar durduruldu, araçlarda bulunanların ateşi ölçüldü

6 saat önce

Bartın'a giren araçlar durduruldu, araçlarda bulunanların ateşi ölçüldüBARTIN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük ve Zonguldak yolunda uygulama yapılarak, sürücülerin ve araçlarda bulunanların ateşi ölçülerek, bilgilendirmeler yapıldı.

Bartın'a giren araçlar durduruldu, araçlarda bulunanların ateşi ölçüldü

BARTIN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük ve Zonguldak yolunda uygulama yapılarak, sürücülerin ve araçlarda bulunanların ateşi ölçülerek, bilgilendirmeler yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereğince, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük yolu üzerinde uygulama yapıldı. UMKE ekipleri özel kıyafetlerini giyerek, trafik ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerinin ve araçlarda bulunanların ateşlerini kontrol etti. Ekipler ayrıca araçlarda bulunanların yurt dışı hikayeleri olup olmadığını, yakınlarından birinin yurt dışı öyküsünün olup olmadığını sordu. Uygulamada rahatsızlığı olan kişiye rastlanılmadı.

UMKE sorumlusu Yalçın Yurdusev, "İl dışından gelen araçlar durdurulmakta, vatandaşlarımızın ateş ölçümü yapılarak öksürük, nefes darlığı şikayeti olup olmadığını ve son 14 gün içerisinde kendisinin ve yakınlarının yurt dışı öyküsü sorgulanmaktadır. Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti yaşayan kişilere rastlandığında bakanlığımızın belirlediği politikalar dahilinde gerekli koruyucu önlemler alınarak kişinin ambulansla hastaneye nakli sağlanacak." dedi.

Bartın'a giren araçlar durduruldu, araçlarda bulunanların ateşi ölçüldü

Koronavirüs, Zonguldak, Karabük, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:25 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almakta etkili olan 5 strateji İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüs şüphesiyle kendini karantinaya aldı
4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı         
17:11
Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak         
16:56
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu         
16:18
'Ciğerlerimde cam var gibi' diyerek feryat eden koronalı hastadan iyi haber! 'Ciğerlerimde cam var gibi' diyerek feryat eden koronalı hastadan iyi haber!         
16:11
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var         
14:39
Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu         
14:10
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı         
12:31
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:12
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı         
09:48
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi         
09:18
Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Son dakika: Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 02:21:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'a giren araçlar durduruldu, araçlarda bulunanların ateşi ölçüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]