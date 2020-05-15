Bartın'a giriş-çıkış kurallarına uymayanlara 22 bin lira ceza - Son Dakika

Bartın'a giriş-çıkış kurallarına uymayanlara 22 bin lira ceza
Bartın'a giriş-çıkış kurallarına uymayanlara 22 bin lira cezaBARTIN'da, seyahat izin belgesi olmadan kente giriş-çıkış yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL idari para cezası da verildi.
Bartın'a giriş-çıkış kurallarına uymayanlara 22 bin lira ceza
BARTIN'da, seyahat izin belgesi olmadan kente giriş-çıkış yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL idari para cezası da verildi. Bartın Valiliği'nin seyahat izin belgesi olmadan gelenlerin yurda yerleştirilerek 14 gün karantinaya alınacağı açıklamasıyla birlikte jandarma ekipleri, bu kapsamda çalışma yaptı. Bartın Hasankadı Beldesi'nde il dışından seyahat izin belgesiz giriş yaptığı tespit edilen 2 kişi yurda yerleştirilerek 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bartın Akmanlar köyünden Zonguldak il sınırında bulunan İhsanoğlu köyüne gitmeye çalışan İ.T., Ş.B., A.A., E.S ve Y.G yaya olarak ormanlık alandan geçtikleri sırada jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 5 kişi Bartın'a geri döndürüldü. Hakkında işlem yapılan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu ihlalden 3 bin 150'şer TL'den toplam 22 bin 50 TL para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:29 Kaynak: DHA
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