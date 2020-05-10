Bartın'a sahte belgeyle girmeye çalışan 12 kişinin karantina süreci devam ediyor - Son Dakika

Bartın'a sahte belgeyle girmeye çalışan 12 kişinin karantina süreci devam ediyor

İSTANBUL'dan, sahte seyahat belgesi düzenleyerek minibüsle Bartın'a giriş yapmak isterken jandarma tarafından yakalanan 12 kişinin yurttaki karantinası sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bartın- Zonguldak il sınırında yol kontrol noktasında denetim yaptı. Dün sabah saatlerinde durdurulan minibüs içerisinde yapılan kontrolde, 12 kişinin çalışmak için İstanbul'dan Bartın'a gittikleri yönünde açıklama bulunan seyahat belgeleri kontrol edildi. Şahısların şüpheli tavırlar sergilemeleri üzerine yapılan araştırmada, İstanbul'dan memleketleri olan Bartın'a gelmek istedikleri, gösterdikleri belgelerin sahte olduğu tespit edildi. Araçtaki 12 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. Ayrıca belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı. Sahte belgeyle 400 kilometre yol gelen 12 kişi, Bartın Valiliği'nce 14 gün karantina tedbirleri uygulanmak üzere öğrenci yurduna yerleştirildi.

TOPLAM 139 KİŞİ KARANTİNADA

Bartın Valiliği'nden alınan bilgiye göre kentte toplam 139 kişinin çeşitli yurtlarda karantina altında tutulduğu öğrenildi. Pozitif hastalarla teması olduğu tespit edilen 68 kişi, gemiyle Bartın'a gelen 5 kişi, tedavisinin ardından taburcu olmak için bekletilen 6 kişi, il dışından gelerek evlerine gitmeden önce izolasyona alınan 60 kişinin yurtlardaki 14 günlük karantina süreçleri devam ediyor.