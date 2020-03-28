Bartın'a şehir dışından gelenlere 14 gün evden çıkmama şartı - Son Dakika

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Bartın'a şehir dışından gelenlere 14 gün evden çıkmama şartı
6 saat önce
Bartın'a şehir dışından gelenlere 14 gün evden çıkmama şartı Bartın'da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlar 14 gün evden çıkmamaları şartıyla kente sokulmaya başlandı.
Bartın'a şehir dışından gelenlere 14 gün evden çıkmama şartı
BARTIN - Bartın'da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında şehir dışından gelen vatandaşlar 14 gün evden çıkmamaları şartıyla kente sokulmaya başlandı.
Bartın'da yeni tip korona virüs salgını tedbirleri alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda son olarak şehir dışından gelen vatandaşlar 14 gün evden çıkmamaları şartıyla kente sokulmaya başlandı. Kente giriş noktalarında durdurulan yabancı plakalı araçlardaki yolculara gerekli bilgilendirmelerin ardından kente giriş yapıp yapmak istemedikleri sorulurken, giriş yapmak isteyenler 14 gün evde çıkmamaları konusunda tebligat yapıldı. Kontrol noktasında ateşleri de ölçülen vatandaşların çoğunluğu ise 14 gün kuralına takılmamak için geri dönmeyi seçti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
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