Son Dakika Haberleri: Bartın'a şehit ateşi düştü (2)
Son Dakika Güncel Bartın'a şehit ateşi düştü (2) - Son Dakika

Bartın'a şehit ateşi düştü (2)

6 saat önce

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİHakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.

Bartın'a şehit ateşi düştü (2), System.String[]

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu şehit olan 2 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz'ın naaşı askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirildi.Şehit Yılmaz'ın cenazesini Bartın Valisi Sinan Güner, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşkun, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar karşıladı. Şehit Furkan Yılmaz'ın cenazesi, okunan duaların ardından konvoy eşliğinde Bartın'a götürüldü. Şehit Yılmaz'ın cenazesi cuma namazının ardından Bartın'a bağlı Büyükkızılkum Köyü'nde toprağa verilecek.

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak),


Furkan Yılmaz, Zonguldak, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 asker yıldırım düşmesi sonucu, 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
Nevşehir'e şehit ateşi düştü Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 02:38:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın'a şehit ateşi düştü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]