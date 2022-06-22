Bartın'a şehit ateşi düştü (3)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nden askeri uçakla Zonguldak Havalimanı'na getirilen Şehit Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın naaşı askeri törenle karşılandı. Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın , protokol üyeleri ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından taşınarak cenaze aracına konuldu. Dua okunmasının ardından şehidin cenazesi konvoy eşliğinde Bartın'a götürüldü. Özkaya'nın cenazesi yarın toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

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