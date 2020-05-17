Bartın açıklarında 'Hava Savunma Harbi' eğitimi - Son Dakika

Bartın açıklarında 'Hava Savunma Harbi' eğitimi

KARADENİZ'de, Bartın açıklarında 'Hava Savunma Harbi' eğitimleri gerçekleştirildi.

KARADENİZ'de, Bartın açıklarında 'Hava Savunma Harbi' eğitimleri gerçekleştirildi. Tatbikatta, F-16 savaş uçakları da denizin üzerinde alçak uçuşlar yaptı. Bartın açıklarında TCG Atak ve TCG Mızrak savaş gemileri ve 2 tane F-16 savaş uçağının katılımıyla 'Hava Savunma Harbi' eğitimleri gerçekleştirildi. Savaşan şahin F-16 uçakları, Karadeniz'de alçak uçuşlar gerçekleştirdi. Deniz ve hava unsurları eğitimi başarıyla tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından eğitimin fotoğraflarını paylaşırken, F-16 savaş uçaklarının denizin hemen üzerinde yaptıkları uçuşlar dikkati çekti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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