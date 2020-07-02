BARTIN Ağaç tünel yol büyülüyor - Son Dakika

BARTIN Ağaç tünel yol büyülüyor

Ağaç tünel yol büyülüyorBARTIN'da her iki tarafı ağaçlarla sarılı olan karayolunda gidenler, yeşil ağaç örtüsü tünelin içinden geçmenin keyfini sürüyor.

Ağaç tünel yol büyülüyor

Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti

BARTIN'da her iki tarafı ağaçlarla sarılı olan karayolunda gidenler, yeşil ağaç örtüsü tünelin içinden geçmenin keyfini sürüyor. Yolun kenarında duranlar fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Bartın'ın Amasra ilçesine gelen turistlerin kullandığı Bartın-Karabük yolunda yaz ayı ile birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkiindeki sağlı sollu ağaçların yol üzerine kapatmasıyla oluşan manzara, görenleri adeta büyülüyor. Gökyüzünü kavlak ağaçların dalları kapatırken, yol üzerinde duran vatandaşlar cep telefonları ile fotoğraf çektiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel, geçen yıl yine bakanlık tarafından 'korunması gereken özel alan' ilan edildi. Yol üzerinde seyahat edenlerin fotoğraf çektirmeleri için geçen yıl olumsuz durumlar oluşmasını önlemek için 50 kilometre hız sınırı uygulaması başlatıldı. Önümüzdeki aylarda yine Bartın Valiliği tarafından hazırlanacak, proje ile vatandaşların fotoğraf çektirmeleri için cep alanları oluşturulacak.

Karabük'te üniversite öğrencisi olan Burak Kelleci, eşsiz manzara karşısında büyülendiğini söyleyerek, 'Bartın'a denize gidiyorduk. İlk kez bu yolu kullanıyoruz. Yolu görünce çok büyülendik. Eşsiz bir manzarası ve insanı doğaya daha çok bağlıyor" dedi.

Oğuzhan Ünal ise, 'Ankara'dan gezmeye geldik. Adeta tüneli andırıyor. İlk kez bu yoldan geçiyoruz. Tamamen tünel yol diyebiliriz. Çok hoşumuza gitti" diye konuştu.

Safranbolu, Karabük, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARTIN Ağaç tünel yol büyülüyor - Son Dakika

Son Dakika

17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:07 Fransız eski futbolcu Dugarry: Griezmann, Messi'nin yüzüne bir yumruk atmalı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:38 Fatih Terim, Nagatomo'ya veda etti: Yolun açık olsun evlat 16:33 Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:18 Milyon dolarlık yatlar Bodrum'a demirledi 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
10:56
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Erdoğan'ın çıkışı sonrası gündeme oturan internet düzenlemesi geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler
07:25
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
21:43
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
20:58
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
19:53
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 17:41:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BARTIN Ağaç tünel yol büyülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]