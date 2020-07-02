BARTIN Ağaç tünel yol büyülüyor - Son Dakika

Ağaç tünel yol büyülüyor

BARTIN'da her iki tarafı ağaçlarla sarılı olan karayolunda gidenler, yeşil ağaç örtüsü tünelin içinden geçmenin keyfini sürüyor. Yolun kenarında duranlar fotoğraf çektirmek için yoğunluk oluşturuyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinden Bartın'ın Amasra ilçesine gelen turistlerin kullandığı Bartın-Karabük yolunda yaz ayı ile birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıkıyor. Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkiindeki sağlı sollu ağaçların yol üzerine kapatmasıyla oluşan manzara, görenleri adeta büyülüyor. Gökyüzünü kavlak ağaçların dalları kapatırken, yol üzerinde duran vatandaşlar cep telefonları ile fotoğraf çektiriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tünel, geçen yıl yine bakanlık tarafından 'korunması gereken özel alan' ilan edildi. Yol üzerinde seyahat edenlerin fotoğraf çektirmeleri için geçen yıl olumsuz durumlar oluşmasını önlemek için 50 kilometre hız sınırı uygulaması başlatıldı. Önümüzdeki aylarda yine Bartın Valiliği tarafından hazırlanacak, proje ile vatandaşların fotoğraf çektirmeleri için cep alanları oluşturulacak.

Karabük'te üniversite öğrencisi olan Burak Kelleci, eşsiz manzara karşısında büyülendiğini söyleyerek, 'Bartın'a denize gidiyorduk. İlk kez bu yolu kullanıyoruz. Yolu görünce çok büyülendik. Eşsiz bir manzarası ve insanı doğaya daha çok bağlıyor" dedi.

Oğuzhan Ünal ise, 'Ankara'dan gezmeye geldik. Adeta tüneli andırıyor. İlk kez bu yoldan geçiyoruz. Tamamen tünel yol diyebiliriz. Çok hoşumuza gitti" diye konuştu.