Bartın amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü - Son Dakika

Bartın amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü

6 saat önce

Amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldüBARTIN'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde çıkan yangında evde mahsur kalan babaanne ile 2 torunu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü

BARTIN'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde çıkan yangında evde mahsur kalan babaanne ile 2 torunu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarısal köyünde meydana geldi. 3 katlı evin ikinci katında bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören köylüler yardıma koşarak, itfaiyeye haber verdi. Köylüler, yangında mahsur kalan Fatma Erkan (63) ile torunları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf Erkan'ı dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde babaanne ve iki torunun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)

Bartın amasra'da, evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü

Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:17 Kaynak: DHA
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