Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden sahasında akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çok sayıda işçi yer altında mahsur kaldı. Ekipler, işçileri kurtarmak adına acil olarak çalışma başlattı. Çalışma sonucunda 4 işçi sağ olarak kurtarıldı.
Patlamayla ilgili yetkililerden de art arda açıklamalar geldi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, maden işçilerinin çiplerle takip edildiğini ve 6 işçinin hareketsiz yattığını gördüklerini belirterek, "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.
Belediye başkanı Çakır'ın bu açıklamalarının ardından bölgeden gelen bir fotoğraf karesi dikkat çekti. Fotoğrafta sağlık ekiplerinin ellerindeki sedyelerle her ihtimale karşı hazır bekledikleri görüldü.
İşte o kare:
Son Dakika › Güncel › Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor - Son Dakika