Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor

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Yer altında işçiler var, çok sayıda ambulans sevk edildi

Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden sahasında akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çok sayıda işçi yer altında mahsur kaldı. Ekipler, işçileri kurtarmak adına acil olarak çalışma başlattı. Çalışma sonucunda 4 işçi sağ olarak kurtarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIR: 6 İŞÇİ HAREKETSİZ GÖRÜNÜYOR

Patlamayla ilgili yetkililerden de art arda açıklamalar geldi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, maden işçilerinin çiplerle takip edildiğini ve 6 işçinin hareketsiz yattığını gördüklerini belirterek, "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.

OLAY YERİNDEN GELEN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Belediye başkanı Çakır'ın bu açıklamalarının ardından bölgeden gelen bir fotoğraf karesi dikkat çekti. Fotoğrafta sağlık ekiplerinin ellerindeki sedyelerle her ihtimale karşı hazır bekledikleri görüldü.

İşte o kare: