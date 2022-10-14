Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor - Son Dakika
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Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor

14.10.2022 20:24

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında akşam saatlerinde patlama yaşandı. Patlama sebebiyle yer altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, işçilerin baretlerine takılı olan çiplerden hareketlerinin incelendiği ve 6 işçinin hareketsiz yattığı bilgisini verdi. Çakır'ın bu açıklamasının yanında ekiplerin her ihtimale karşı ellerinde sedye ile beklemeleri dikkatlerden kaçmadı.

Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden sahasında akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çok sayıda işçi yer altında mahsur kaldı. Ekipler, işçileri kurtarmak adına acil olarak çalışma başlattı. Çalışma sonucunda 4 işçi sağ olarak kurtarıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIR: 6 İŞÇİ HAREKETSİZ GÖRÜNÜYOR

Patlamayla ilgili yetkililerden de art arda açıklamalar geldi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, maden işçilerinin çiplerle takip edildiğini ve 6 işçinin hareketsiz yattığını gördüklerini belirterek, "Grizu patlaması şüphesi var. İçeride 87 arkadaşımız vardı. 6 tanesi hareketsiz görünüyor. Tahliye ekiplerinin olaya müdahalesi sürüyor" dedi.

Patlama yaşanan maden ocağında dikkat çeken kare! Ekipler sedye ile beklemeye başladı

OLAY YERİNDEN GELEN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Belediye başkanı Çakır'ın bu açıklamalarının ardından bölgeden gelen bir fotoğraf karesi dikkat çekti. Fotoğrafta sağlık ekiplerinin ellerindeki sedyelerle her ihtimale karşı hazır bekledikleri görüldü.

İşte o kare:

Patlama yaşanan maden ocağında dikkat çeken kare! Ekipler sedye ile beklemeye başladı
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