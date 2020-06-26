BARTIN Amasra'da tabiat parkına seyir terası ve yürüyüş yolları yapıldı - Son Dakika

BARTIN Amasra'da tabiat parkına seyir terası ve yürüyüş yolları yapıldı

Amasra'da tabiat parkına seyir terası ve yürüyüş yolları yapıldıBARTIN'ın Amasra ilçesi Ahatlar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolu, seyir terasları ve otopark yapıldı.

Amasra'da tabiat parkına seyir terası ve yürüyüş yolları yapıldı

Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum

BARTIN'ın Amasra ilçesi Ahatlar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yolu, seyir terasları ve otopark yapıldı. Amasra'yı tepeden gören tabiat parkında yapılan seyir terasları ziyaretçilere açılacak.

Ahatlar Tabiat Parkı'na seyir terası ve yürüyüş yolları yapımı için Nisan ayında ihale yapıldı. İhalenin ardından yapımına başlanan 370 metre patika yürüyüş yolu, 2 adet seyir terası, 1 adet giriş kontrol ünitesi ile otopark yapım işi tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Ahatlar köyünün 2011 yılında tabiat parkı ilan edildiği söyleyerek, "3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Amasra ilçemizi tepeden gören Ahatlar köyümüz 2011 yılında tabiat parkı ilan edildi. Sonrasında tabiat parkında yapılacak uzun ve kısa vadeli planlar doğrultusunda yeni projemizi tamamlayarak, hayata geçirdik. Nisan ayında yaptığımız ihalenin sonrasında tabiat parkına 370 metre yürüyüş yolu, 2 adet Amasra'nın izlenilmesi için seyir terası, 1 adet giriş kontrol ünitesi ve otoparkı tamamladı. Önümüzdeki günlerde yerli ve yabancı turistlerimizin ziyaretine açılacak" dedi.

Amasra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARTIN Amasra'da tabiat parkına seyir terası ve yürüyüş yolları yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:38 Bahçeli, TBMM Başkanı seçiminde Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini ilan etti 16:28 Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 14:17 Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:22 İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi 11:57 Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
17:59
MHP'li Enginyurt: Bülent Arınç MHP düşmanıdır, ülkücü düşmanıdır
17:39
Apartmanın 9. katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
17:24
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
17:17
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 18:51:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BARTIN Amasra'da tabiat parkına seyir terası ve yürüyüş yolları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]