Feci kazanın ardından bölgeye 112, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada M.Y., M.Ö., E.O., B.O. ve otomobilde sıkışan 20 yaşındaki Kerem Çelebi yaralandı. Sıkıştığı otomobilden İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan ve ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Çelebi'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Amasra, Çelebi, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilde sıkışan yaralı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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