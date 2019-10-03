Bartın amasra salatası için tescil başvurusu yapıldı

Amasra salatası için tescil başvurusu yapıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinin adıyla özdeşleşen salatası için marka tescili başvurusunda bulunuldu. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, salatanın tescili için başvurduklarını ve marka haline geldiğinde ilçenin tanıtımında önemli rol oynayacağını söyledi.

Amasra'nın köylerinde yetiştirilen salatalık, marul, domates, havuç, soğan, biber, maydanoz, roka, tere, brokoli, semizotu, dereotu ve turşuların da karışımıyla hazırlanan Amasra salatası için marka ve tescil başvurusunda bulunuldu. İlçede bulunan balık restoranlarının vazgeçilmezi olan salatayı yemek için yakın iller olan Ankara ve İstanbul'dan turistlerin geliyor.

Amasra'da 28 yıldır balık restoranı işletmeciliği yapan Ferdi Günter (38), Amasra salatasının sırrının aslında salataya konulan turşu ve onun sularıyla harman hale getirilmesi olduğunu belirterek, İlçemize gelen turistlerin hemen hemen hepsi mutlaka Amasra salatasından tatmaya gelmiştir. Tarihi ve turistik ilçemizin artık mutfak kültürüyle de ön plana çıktığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Mutfağımızda Karadeniz'den taze olarak getirilen balıkların pişirilmesi sırasında artık, yanında da Amasra salatası vazgeçilmez hale geldi. Amasra salatamızın marka tescili yapıldığında, bu bizi daha da mutlu edecektirö dedi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, Amasra salatamız buranın çok eski restoran ustaları tarafından yapılan bir salata çeşididir. Salatamız içine mevsimine göre, ilçeye bağlı köylerimizde yetiştirilen taze ürünlerin katılmasıyla muhteşem bir tat haline gelmektedir. Bununla birlikte içerisine konulan turşularla birlikte farklı bir lezzete dönüşmektir. İlçemize gelen her misafirimiz bu salatadan tatmaktadır. Bizler dernek olarak Amasra salatasının tanıtımını gerek yurt içi, gerekse yurt dışı fuarlarda yapıyoruz. Yine teknik olarak hazırladığımız raporlarla, coğrafi işaretlerle Türk Patent ve Marka kurumuna Amasra salatasının tescili için başvurduk. Artık resmi olarak marka haline geldiğinde salatamız, ilçemizin tanıtımında da önemli rol oynayacaktırö diye konuştu.