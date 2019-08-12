BARTIN Amasra'ya ziyaretçi akını

Amasra'ya ziyaretçi akınıBARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, bayram tatilinin 2'nci gününde doldu.

Amasra'ya ziyaretçi akını

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, bayram tatilinin 2'nci gününde doldu. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, bayramın 2'nci günü yaklaşık 50 bin günübirlik ziyaretçinin ilçelerine geldiğini söyledi.

Tarihi yapıların yanında doğayla bütünleşen sahilleri, az dalgalı denizi ile ilgi gören Amasra, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatili nedeniyle ilçedeki otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Bayramın 2'nci gününde çevre illerden günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte ilçede yoğunluk daha da arttı. İlçe girişinde özellikle öğleden sonra uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, ilçe merkezindeki otoparklar, liman çevresindeki alanlar ile yol kenarlarının dolması üzerine sürücüleri girişteki boş arazilere yönlendirdi. İlçede saatte 50 kilometre hızla esen şiddetli poyraz rüzgarı ile birlikte hava sıcaklığı 21 dereceye kadar düştü. Aşırı rüzgara rağmen büyük liman ve küçük limandaki plajlarda yoğunluk yaşandı. Kemerdere Köprüsü üzerinde turistler Tavşan Adasına karşı hatıra fotoğrafı çekmek için adeta sıraya girdi.

Amasra Büyük Limandaki tekne turları ise şiddetli rüzgar nedeniyle deniz gezisine ara verdi. İlçedeki şiddetli rüzgarın yarından itibaren etkisini kaybedeceği yoğunluğun 3'üncü ve 4'üncü gün daha fazla olması bekleniyor.

5 günlük Ramazan Bayramı tatili başlamadan önce toplam 4 bin yatak kapasitesi bulunan otel ve pansiyonların, rezervasyonların günler öncesinden dolduğunu belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, 'Arife gününden itibaren ilçemize misafirlerimiz gelmeye başladı. Dün ve bugün şiddetli poyraz günübirlik ziyaretçileri etkilese de yine otoparklar ve plajlarımız doldu. Yarın rüzgarın kesileceğini düşünüyoruz. Asıl yoğunluğun 3'üncü ve 4'üncü olacağını tahmin ediyoruz. Hissedilen sıcaklığın 21 derece olmasına rağmen günübirlik 50 bin kişiyi ağırladık. Önümüzdeki günler içinde bütün belediye olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Herkesi şirin Amasra'ya bekliyoruz.' diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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