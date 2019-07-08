Bartın Annesi, '14 yaşındaki kızını kullanarak şantajla para aldı' iddiası

Annesi, '14 yaşındaki kızını kullanarak şantajla para aldı' iddiasıBartın'da, 14 yaşındaki kızın iş insanı Z.A. ile sosyal medyada görüşmesini sağlayarak tuzak kurup, şantajla 1 milyon 287 bin TL para aldığı iddia edilen ailesi gözaltına alındı.Bartın'da iş insanı Z.A. (58), sosyal medyada kendisini 'Sevgi Ç.' olarak tanıtan 14 yaşındaki çocuk ile arkadaşlık kurdu, çocuk iş insanı Z.A.'ya fotoğraflar gönderdi. Z.A. da çocuğa fotoğraflar gönderirken, kızın annesi devreye girdi. Anne M.Ö. (33), kızını yakalamış gibi davranarak iş insanı Z.A.'dan para istedi. Z.A., yaklaşık bir yıl boyunca toplam 1 milyon 287 bin 642 TL para verdiğini öne sürdü.Bir yılın ardından şantajlardan sıkılan Z.A., durumu polise bildirdi. Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, Z.A.'nın para yatırdığı hesapların M.Ö. isimli kadının eşi S.Ö., kardeşi C.Ç., görümcesi D.E. ve kayınbiraderi Y.E.'ye ait olduğunu tespit etti. M.Ö. ve eşi S.Ö.'nün bankadan paraları çekerken çekilen görüntüleri de elde edildi. Polisin Ankara, Kayseri ve Elazığ'da düzenlediği operasyonla 9 kişi gözaltına alındı. Polis, 79 bin TL'ye, bilgisayara ve dokümanlara el koydu.Yapılan incelemede M.Ö.'nün sosyal medya üzerinden, 14 yaşındaki kızının maddi durumu iyi olan kişilerle görüşmesini sağladığı, kızı ile irtibata geçen kişilere kızının fotoğrafını gönderttiği, karşı taraftan da kızına fotoğraf göndermesini sağladığı, bu sırada hiçbir şey bilmiyormuş gibi aniden yakalama izlenimi vererek, Seni yakaladım. Mahkemeye vereceğim' diyerek korkuttuğu, daha sonra bu kişileri anlaşmaya davet ettiği ve verdiği IBAN numaralarına paraları gönderilmesini sağladığı, para göndermeyen kişileri de 'çocuğuna internet üzerinden cinsel taciz' yapıldığını iddia ederek şikayette bulunduğu belirlendi.Şüphelilerin daha önce de aynı yöntem ile Mersin'de bir vatandaştan 518 bin TL para aldıkları belirlendi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.