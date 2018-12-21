Son Dakika Haberleri: Bartın Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Bartın Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

1 saat önce

Arama çalışmaları yeniden başladıAyhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş Köyü'nde kaybolan Zekeriya Özen'in arama çalışmaları 9 ay sonra yeniden başladı.

Arama çalışmaları yeniden başladı

Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çavuş Köyü'nde kaybolan Zekeriya Özen'in arama çalışmaları 9 ay sonra yeniden başladı.

Ulus ilçesine bağlı Çavuş Köyü'nde oturan Zekeriya Özen (60) geçtiğimiz yıl 26 Nisan tarihinde ormanlık alanda kaybolduğu tahmin edilen Özen için arama çalışmalarına yeniden başlandı.Arama çalışmalarına Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma ekipleri ile köyde yaşayan vatandaşlar katıldı. Arama çalışmalarında ayrıca Bomba ve Kadavra isimli iz takip köpekleri yer aldı.

Evli ve 3 çocuk babası Zekeriya Özen geçtiğimiz yıl 1 aylık yapılan arama çalışmalarının ardından bulunamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:49 Kaynak: DHA

DHA, Ulus, Bartın, Güncel
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