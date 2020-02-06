Bartın ASKF Başkanı Altınçubuk'tan Belediye Başkanı Akın'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın ASKF Başkanı Altınçubuk'tan Belediye Başkanı Akın'a ziyaret - Son Dakika

Bartın ASKF Başkanı Altınçubuk'tan Belediye Başkanı Akın'a ziyaret

6 saat önce

Bartın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Turgut Altınçubuk, Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

Bartın ASKF Başkanı Altınçubuk'tan Belediye Başkanı Akın'a ziyaret, System.String[]

Bartın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Turgut Altınçubuk, Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

Akın, belediye olarak amatör kulüplere her zaman gerekli desteği verdiklerini ve imkanlar ölçüsünde desteklerinin aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

Gençlere sahip çıkılması gerektiğini ve bunun en önemli yollarından birinin spor faaliyetleri olduğunu ifade eden Akın, "İlimizde sporun gelişmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp spora yönelmesi ve bu anlamda kazanılacak başarılarla da kent tanıtımına katkıda bulunulmasını arzu ediyoruz. Bu konuda da üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Altınçubuk da desteklerinden dolayı teşekkür ettiği Akın'a forma hediye etti.

Cemal Akın, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük İstanbul Valisi Yerlikaya, uçak kazası ile ilgili son durumu paylaştı Böbreğini verdiği eşi tarafından aldatılan kadın, böbreğini geri almak için soluğu Esra Erol'da aldı

Son Dakika Haberleri
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile ilk kez görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi
19:52 Çağatay Ulusoy'un mor pijamaları sosyal medyada olay oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 21:48:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın ASKF Başkanı Altınçubuk'tan Belediye Başkanı Akın'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]