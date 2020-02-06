Bartın ASKF Başkanı Altınçubuk'tan Belediye Başkanı Akın'a ziyaret - Son Dakika

Bartın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Turgut Altınçubuk, Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

Akın, belediye olarak amatör kulüplere her zaman gerekli desteği verdiklerini ve imkanlar ölçüsünde desteklerinin aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

Gençlere sahip çıkılması gerektiğini ve bunun en önemli yollarından birinin spor faaliyetleri olduğunu ifade eden Akın, "İlimizde sporun gelişmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp spora yönelmesi ve bu anlamda kazanılacak başarılarla da kent tanıtımına katkıda bulunulmasını arzu ediyoruz. Bu konuda da üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Altınçubuk da desteklerinden dolayı teşekkür ettiği Akın'a forma hediye etti.