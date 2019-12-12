Bartın-ateşe tiner dökünce yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın-ateşe tiner dökünce yandı - Son Dakika

Bartın-ateşe tiner dökünce yandı

7 saat önce

Ateşe tiner dökünce yandıBartın'da, yeni adliye binası inşaatında çalışan Arif Öztürk'ün (26) tiner döktüğü ateş, alevlendi.

Ateşe tiner dökünce yandı

Bartın'da, yeni adliye binası inşaatında çalışan Arif Öztürk'ün (26) tiner döktüğü ateş, alevlendi. Vücudunda yanıklar oluşan Öztürk, tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Kemerköprü Mahallesi'ndeki yeni adliye binası inşaatında meydana geldi. İşçiler, iddiaya göre, ısınmak için kovanın içinde ateş yaktı. İşçi Arif Öztürk ise ateşin alevlenmesi için elindeki tineri kovaya döktü. Ateşin parlaması sonucu Öztürk'ün bacaklarında ve yüzünde yanıklar oluştu. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Öztürk'ü ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Arif Öztürk'ün vücudundaki yanıklar nedeniyle yanık merkezine sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın-ateşe tiner dökünce yandı

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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